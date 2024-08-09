Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde 13,5 kilometrelik yol yapımı tamamlandı

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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Hocalar ilçesi Çalca köyüne sıcak asfalt olarak yapılan 13,5 kilometrelik yol yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek.

Gerçekleştirilen yol yapım çalışması ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Özel İdaremiz yolları sıcak asfaltla buluşturmaya, vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın talepleriyle yenilenen yollar ile şehrimiz güzelleşirken, ihtiyaçlar da bir bir gideriliyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR