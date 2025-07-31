Afyonkarahisar İl Çevre Hizmetleri Birliği Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

Afyonkarahisar İl Çevre Hizmetleri Birliği'nin Temmuz ayı olağan encümen toplantısı, Birlik Başkanı ve Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve Birlik Müdürü Ercan Özcan katıldı. Toplantıda çevre hizmetleriyle ilgili mevcut çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Ayrıca, birliğin faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. - AFYONKARAHİSAR