İGM ağustos ayı çalışmaları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) ağustos ayı çalışmalarına başladı. Toplantıda bir çok gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İGM Burhanettin Çoban başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda görüşülen ve karar bağlanan gündem maddeleri ise şunları oldu:

"5. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışlarına katılacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesinin, Elektrik Kulübünün, Akümobil Frig Elektrikli aracın malzeme tedarikinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusunda komisyondan gelen rapor doğrultusunda çalışma ekibine 30 bin TL aktarılmasına karar verildi.

Bolvadin Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulacak olan müteşebbis heyetine İl Özel İdaresinin katılmasına karar verildi." - AFYONKARAHİSAR