Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engeller Bize Ne Söyler' adlı forum programı düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engeller Bize Ne Söyler' adlı forum programı düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından \'Engeller Bize Ne Söyler\' adlı forum programı düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Engeller Bize Ne Söyler' adlı forum programına engelli bireyler ve aileleri katıldı. Programda, engellilikle ilgili konuşmalar yapıldı ve görme engelli öğrencilerin Kur'an tilaveti ve ilahi okumaları gerçekleştirildi. Program, hediye takdimiyle sona erdi.

23.05.2024 10:49
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından, "Engeller Bize Ne Söyler" adlı forum programı gerçekleştirildi.

Engelli Koordinatörü ve İmam Hatip İsmail Aydın'ın organizesi, Engelli Birimi Sorumlusu İl Vaizi Mehmet Emin Akpınarın Koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu, engelliler sorumlusu İl Vaizi Nursima Çelik yaptı. Programa konuşmacı olarak, engelli bireyler ve aileleri katıldılar. Engelsiz Kur'an kursunda eğitim alan görme engelli öğrenciler Kur'an tilavetinden sonra, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, açılış konuşması yaptı. Ardından söz alan konuşmacılar, imtihanla gelen zorlukların içinde gizli olan güzelliklere vurgu yaptı. Kurs öğrencileri okuduğu ilahi programı renk kattı. Kur'an Kursu Öğreticisi ve koordinatör Hanife Turguteli tarafından işaret diline de çevrilen program, konuşmacılara hediye takdimi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Engelliler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engeller Bize Ne Söyler' adlı forum programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından 'Engeller Bize Ne Söyler' adlı forum programı düzenlendi - Son Dakika
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