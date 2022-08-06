Hayırseverler tarafından oluşturulan bütçe ile hazırlanan aşureler Yakup Şevki Paşa Caminde öğle namazının ardından vatandaş ve protokol üyelerine ikram edildi. Etkinliğe Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat'ın yanı sıra Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen ve kurum müdürleri de katıldı. Programda konuşan Kaymakam Bolat, bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesindeki öneme dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Protokol üyeleri ve vatandaşlar aşure etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika

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