Afyonkarahisar Müftüsü Çelik, kız Kur'an kursunda öğrencilerle sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na gerçekleştirilen ziyarette İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik öğrencilerle bir araya geldi. Çelik, kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.
Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle buluştu.
Müftü Çelik, ziyaret kapsamında kursun eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı ve hafızlık eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti. Çelik, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra hafızlıklarını muhafaza eden ve İslami ilimler alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle de bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi.
İl Müftüsü Çelik'e ziyaret sırasında Kur'an kursu öğreticileri, Altınoluk Kur'an Kursu Dernek Başkanı Şakir Celayir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Furkan Savran refakat etti.
Kaynak: İHA
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