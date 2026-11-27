Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle buluştu.

Müftü Çelik, ziyaret kapsamında kursun eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı ve hafızlık eğitimi gören öğrencilerle sohbet etti. Çelik, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra hafızlıklarını muhafaza eden ve İslami ilimler alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle de bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi.

İl Müftüsü Çelik'e ziyaret sırasında Kur'an kursu öğreticileri, Altınoluk Kur'an Kursu Dernek Başkanı Şakir Celayir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Furkan Savran refakat etti.