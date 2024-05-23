Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda ve perakende satış yapan iş yerlerinde denetim yaparak gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerde işletmelerdeki ürünler tek tek incelendi ve kurallara aykırı satış yapan işletmelere uyarılar yapıldı.

23.05.2024 10:49
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede gıda ve perakende satış yapan iş yerlerinde denetim yaparak gerekli uyarılarda bulundu.

Gıda kontrol personelleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince gıda ve perakende satış yerlerinin denetim yapıldı. Denetimlerde işletmelerdeki ürünler tek tek incelendi. Ekipler tarafından Kurallara aykırı satış yapan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yaptırımlar uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İş Yerlerinde Denetim Yaptı - Son Dakika
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