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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu tüketim ve perakende satış yerlerinin denetimini gerçekleştirerek, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor
26.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:16
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu tüketim ve perakende satış yerlerinin denetim yaparak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede denetimlerine devam ediyor. Gıda kontrol personelleri tarafından 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereğince toplu tüketim ve perakende satış yerlerinin denetimleri yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılarak gerekli işlemler uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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