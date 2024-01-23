Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı köy ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, köylerde hizmetlerin eksiksiz olarak sürdürülmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Kaymakam Han, köy ziyaretleri çerçevesinde Kavaklı köyünü ziyaret ederek burada köy odasında köy sakinleri ile bir araya geldi. Köy odasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Han, köy sakinlerinin istek ve taleplerini de dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Han, misafirperverliklerinden dolayı Kavaklı'lı köy sakinlerine teşekkür ederken, köy sakinleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR