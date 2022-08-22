Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı

22.08.2022 12:57
Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığına atanan Harun Reşit Han, kurum müdür ve amirleri tarafından çiçeklerle karşılanarak görevine başladı.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığına atanan Harun Reşit Han, kurum müdür ve amirleri tarafından çiçeklerle karşılanarak görevine başladı.

Yeni görevine tanışma merasimi ile başlayan Kaymakamı Harun Reşit Han, ilgi ve alakalarından dolayı müdür ve amirlere teşekkür etti. Şuhut ilçesinin şehitler ve şahitler diyarı olduğunu belirterek at sporları, balık tutma, paraşüt ile atlama spor dallarını sevdiğini belirten Kaymakam Han'ın bugün şehit ve gazi ailelerini ziyaret edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Harun Reşit, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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