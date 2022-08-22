Şuhut'ta yeni kaymakam çiçeklerle karşılandı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığına atanan Harun Reşit Han, kurum müdür ve amirleri tarafından çiçeklerle karşılanarak görevine başladı.

Yeni görevine tanışma merasimi ile başlayan Kaymakamı Harun Reşit Han, ilgi ve alakalarından dolayı müdür ve amirlere teşekkür etti. Şuhut ilçesinin şehitler ve şahitler diyarı olduğunu belirterek at sporları, balık tutma, paraşüt ile atlama spor dallarını sevdiğini belirten Kaymakam Han'ın bugün şehit ve gazi ailelerini ziyaret edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR