Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde polis ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara ve öğrencilere bilgilendirme çalışması yaptı.

Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla pazar yeri, Sultandağı Meslek Yüksekokulu ve Kadın Kültür Evi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadınlara ve öğrencilere yönelik seminerlerde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki haklar ile koruyucu tedbirler konusunda bilgi verildi. Bunun yanı sıra Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) kullanımı ve acil durumlarda sunduğu hızlı müdahale imkanı anlatıldı.

Çalışmaların sonunda katılımcılara konuya ilişkin broşürler dağıtıldı; KADES uygulamasının kullanımına dair merak edilen sorular polis ekiplerince yanıtlandı.