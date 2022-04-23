Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

23.04.2022 15:29
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın basın, kültür ve iş dünyasının unutulmaz isimlerinden hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın basın, kültür ve iş dünyasının unutulmaz isimlerinden hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Özsoy için bugün öğle namazına müteakip Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, namaz öncesi, basın camiasının duayeni Hacı Hakkı Özsoy'un ebediyete intikali için toplanıldığını belirterek, sevenlerinden helallik istedi. Müftü Kazancı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Hacı Hakkı Özsoy, sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına bindirilerek, buradan Kocatepe Asri Mezarlığına getirilip aile kabristanlığında toprağa verildi.

Afyonkarahisar basınının öncülerinden ve 71 yıllık Türkeli Gazetesinin uzun yıllar imtiyaz sahipliğini yapan Türkeli Gazetesi Başyazarı Özsoy'un cenaze namazına; Vali Gökmen Çiçek, eski Bakan İsmet Attila, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Türkeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, gazeteciler, idamları, Türkeli Gazetesi çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Yazar Hacı Hakkı Özsoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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