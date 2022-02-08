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Ağaçlı boyno sosyal tesisi hizmete girdi - Son Dakika

Ağaçlı boyno sosyal tesisi hizmete girdi

08.02.2022 14:53
Ağaçlı boyno sosyal tesisi hizmete girdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ağaçlı Boyno Mahallesi'nde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan başlanılan sosyal tesis tamamlanarak hizmete girdi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ağaçlı Boyno Mahallesi'nde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan başlanılan sosyal tesis tamamlanarak hizmete girdi. Hizmete giren Ağaçlı Boyno Sosyal Tesisi mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kırsal alandaki mahallelere önemli yatırımları peş peşe yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Ağaçlı Boyno Mahallesi'nde sosyal tesis yatırımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan sosyal tesis, tamamlanarak hizmete sunuldu. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde; muhtar odası, 1 bay 1 bayan taziye evi, mutfak, mescit ve abdest alma yerleri bulunuyor. Hizmete sunulan sosyal tesis, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Başkanımıza, mahallemize yaptığı sosyal tesisten dolayı teşekkür ediyorum"

Sosyal tesis yapımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ağaçlı Boyno Mahalle Muhtarı Yıldırım Boyno, "Bizim bugüne kadar mahallemizde bir taziye evimiz yoktu. Şehitkamil Belediye Başkanımızdan mahallemize taziye evi yapılması konusunda talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Başkanımızın talimatıyla taziye evimizin çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Çok kısa bir süre içerisinde de sosyal tesisimiz tamamlanarak hizmete girdi. Sosyal tesisimiz içerisinde, 1 bay 1 bayan taziye salonu, mutfak, mescit ve abdest alma yerleri bulunuyor. Bunun yanında birde muhtar odası yapıldı. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bundan sonra taziyelerini burada gönül rahatlığıyla ağırlayacaklar. Taziye evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımıza ve ekibine mahallemize yaptıkları sosyal tesisten ve diğer her türlü hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Ağaçlı boyno sosyal tesisi hizmete girdi

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Şehitkamil, Mescit, Muhtar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağaçlı boyno sosyal tesisi hizmete girdi - Son Dakika


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