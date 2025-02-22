Ağbaba'dan TÜSİAD Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Ağbaba'dan TÜSİAD Tepkisi

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CHP'li Veli Ağbaba, TÜSİAD yöneticilerine yurt dışı yasağı getirtilmesini haksızlık olarak değerlendirdi.

22.02.2025 12:47
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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,TÜSİAD soruşturmasına ve bu kapsamda iki yöneticisine yurt dışı yasağı getirilmesine tepki gösterdi. Ağbaba, "TÜSİAD Başkanıyla TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı, polislerin koluna girerek gözaltına alınması Türkiye'ye büyük haksızlık. Türkiye'nin dünyadaki duruşuna büyük haksızlık. Zaten yargı bağımsız değil" dedi.

Malatya Muhtarlar Derneği'ne ziyarette bulunan Veli Ağbaba'yı Dernek Başkanı Şahin Demirci ve muhtarlar karşıladı. Şahin Demirci, derneğe yaptıkları ziyaretten dolayı Ağbaba'ya teşekkür etti. Demirci, "Bugün Sayın Veli Ağababa, bizlere hayırlı olsun ziyaretine ve sizlerin dertlerini dinlemek için kendileri bugün bizleri ziyarete geldiler. Kendinize teşekkür ederim. Sizin bu göstermiş olduğunuz Malatya sevgisi bizlere bir örnek oldu. Hiçbir zaman siyasi ayrım yapmadınız, hiçbir zaman bölgecilik yapmadınız" dedi.

Veli Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye'nin de Malatya'nın da gündemi yoğun. İki yılı aşkın bir süre önce büyük bir yıkımı hep birlikte yaşadık. Malatya gerçekten birileri görmese bilmese de depremde en çok hasar gören illerin başında hatta yetkililerin açıklamalarına göre Hatay'dan sonra en çok hasar gören il Malatya. Ben Malatya için herkesle işbirliğine hazırım. Yani bir siyaset üstü görerek tüm milletvekilleri ile beraber, AK Parti milletvekili arkadaşlarımız, MHP'deki milletvekili arkadaşlarımızla beraber her türlü birlik ve beraberlik içinde kol kola vermeye hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Biraz önce Baro Başkanlığı'nı ziyaret etmiştir. Burada bölge idare mahkemesinin başka yere kayma durumu var dedi. Siz görüşün dedim. Ben hep beraber, hep beraber tüm milletvekilleri olarak Baro Başkanıyla beraber Adalet Bakanlığı'na gelip Malatya için çalışacağımızı ilan ettik. Buradan da söylüyorum ki, hiçbir siyasetçi ayırmadan, milletvekili ayırmadan herkesle iş birliğine hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Meselemiz Malatya meselesi. Mesele Malatya olunca babamızı tanımayız, partimizi tanımayız. Malatya için her türlü kapıyı kırarız, yumruğumuzu vururuz."

"Hukukun olmadığı bir yerde ekonomi de düzelmez, insanlar mutlu da olmaz"

Son günlerde gündemde yer alan soruşturmalara yönelik bir soruya, "Hukukun olmadığı bir yerde ekonomi de düzelmez, insanlar mutlu da olmaz, huzur da yaşamaz. Yargının bağımsız olmadığı bir ülkeye kimse dönüp bakmaz" diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En sondan başlayarak söyleyelim; TÜSİAD Başkanı'yla TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı, polislerin koluna girerek gözaltına alınması, Türkiye'ye büyük haksızlık. Türkiye'nin dünyadaki duruşuna büyük haksızlık. Zaten yargı bağımsız değil. Zaten oy verenlere bile sorduğunuz zaman, AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere sorsanız, yargı bağımsızlığına inanmayan oranı yüzde 82. Yüzde 82'si yargının bağımsız olduğuna inanmıyor. En ufak, yani böyle kişisel davalarda bile insanlar tanıdık hakim, savcı aramaya başladı. Bu ülke için çok tehlikeli bir durum. Ülke için çok tehlikeli bir durum ve maalesef bir yargı terörü var, arkadaşlar. Bakın, iki tane işi belli, gücü belli iş adamına yurt dışı yasağı koyarak yurt dışına gitmesini engellemek Türkiye yazık, Türkiye'nin ekonomisine yazık, sanayisine yazık. Bunlar ne dediler? Bunlar düşüncelerini ifade ettiler. Yargı bağımsızlığı mı var müdahale etsinler. Maalesef Türkiye'de bir hukuk cinayeti var. Bir cinayet işleniyor. Bu saldırı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, bu saldırı sadece gazetecisine de değil.

"Birileri AK Parti'nin gemisine binmişler, partiye ihanet ediyor"

Öbür tartışmaya gelirse, partiye, partilerin kurultayıyla ilgili maalesef birileri, birileri yargı bağımsızlığı olmayan AK Parti'nin yargısıyla iş birliği yapıyor. AK Parti'nin maalesef gemisine binmişler, partiye ihanet ediyor. Açıkça söyleyelim, ihanet ediyorlar. Bunlar hain, bunlar hain. ya bir kurultay yapılmış, Bir buçuk yıl önce, bir buçuk yıl önce kurultay yapılmış. Şimdiye kadar akıl neredeydi senin? Bir buçuk yıl sonra yıl önce kurultay yapılmış, dünyanın gözünün önünde yapılmış, canlı yayınlanmış ve maalesef AK Parti ve AK Parti yargısı ile iş birliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını önlemeye çalışıyor birileri. AK Parti'nin gemisine kayığına binerek.

"Hepsi siyasi bir operasyon"

Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma açılıyor, arkadaşlar. Hakikaten insanın garibine gidiyor. Bu ahmak soruşturmasını, diğer davalar, işte başsavcıyı tehdit etme davası vs. hepsi bir operasyon, bir siyasi operasyon. Bunu da burada belirtmek isterim. Bir siyasi cinayet var, bir hukuk katliamı var ve bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız. Geri adım atacak değiliz. Cumhuriyet AK Parti Genel Başkanımız Özgür Özelin geri adım atacak değiliz. Bu memleketi kurtarmak için, bu memlekette sağcısı ve solcusuyla hep bir arada tutmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye İttifakı diyor, Türkiye İttifakı'nı geliştirecek. Türkiye İttifakı'na herkes var; milliyetçiler de var, demokratlar da var, Kürt demokratlar da var, bu muhafazakar demokratlar da var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ağbaba'dan TÜSİAD Tepkisi - Son Dakika

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