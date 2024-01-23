Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, öğrenciyi makamında ağırladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, meslek hayali Milli Eğitim Müdürü olmak olan 6. sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız'ı makamında ağırladı.

Ağrı Merkez Şehit Vefa Çelik Ortaokulu'nda okuyan Yusuf Yıldız, annesi Dilan Yıldız ile birlikte Kökrek'i ziyaret etti. Yıldız, Kökrek'e kendisine ilham verdiğini ve onun gibi olmak istediğini söyledi.

Kökrek, Yıldız'ın 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem karnesini inceledi ve başarılarını kutladı. Kökrek, Yıldız'ın hedefine ulaşması için çok çalışması gerektiğini belirterek, ona çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, "Yusuf, başarılı bir öğrenci. Meslek hayali olan Milli Eğitim Müdürü olmak için gayret gösteriyor. Onun gibi öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah hedefine ulaşır ve Ağrı'nın eğitimine katkı sağlar" dedi.

Yıldız ise Kökrek'e teşekkür ederek, "Hasan müdürümü çok seviyorum. Onun çalışmalarını takip ediyorum. Onun gibi Milli Eğitim Müdürü olmak istiyorum. Ona söz veriyorum, çok çalışacağım ve başarılı olacağım" diye konuştu. - AĞRI