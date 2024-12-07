Ağrı'da Ses Yarışması Coşkusu - Son Dakika
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Ağrı'da Ses Yarışması Coşkusu

Ağrı\'da Ses Yarışması Coşkusu

Ağrı'da düzenlenen ses yarışmasında yarışmacılar yeteneklerini sergiledi, ödüller dağıtıldı.

07.12.2024 01:32
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Ağrı'da düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması" ile birbirinden güzel sesler hünerlerini sergiledi.

Ağrı Valiliği koordinesinde düzenlenen "Şarkını Söyle Ağrı Ses Yarışması"nın finali, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, bunun yalnızca bir ses yarışmasından ilin kültürel zenginliğini, yeteneklerini ve birlikteliğini gözler önüne seren önemli bir platform olduğunu ve Ağrı'nın il merkezi ve ilçelerinden katılan yarışmacıların seslerinin bir arada yankılanarak birlikte daha güçlü olduklarını kanıtladıklarını ifade etti.Konuşmanın ardından finale kalan 11 yarışmacı sahneye çıkarak şarkılarını söyledi Türkçe ve Kürtçe eserlerin seslendirildiği programda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikte, cumhuriyet savcısı Semih Akbaş, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Binbaşı Erdem Uslu ve Alpaslan Adsay da konuk olarak türkü okudu. Ağrı Valisi Mustafa Koç tarafından Doğubayazıt'tan "Mağusa Limanı" performansıyla birinci olan Pınar Banaei'ye cumhuriyet altını, Diyadin'den "İnsan Olmaya Geldik" performansıyla ikinci olan Pınar Demir'e yarım altın ve Eleşkirt'ten "Ez Kevokım" ile üçüncü olan Bahar Armağan'a çeyrek altın verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da Ses Yarışması Coşkusu - Son Dakika

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