Ağrı'da Terzilik Mesleği Yeniden Popülerlik Kazanıyor - Son Dakika
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Ağrı'da Terzilik Mesleği Yeniden Popülerlik Kazanıyor

Ağrı\'da Terzilik Mesleği Yeniden Popülerlik Kazanıyor

Ağrı'da hazır giyim yerine terzide özel dikim kıyafetlere olan ilgi artıyor. Terzilik mesleği, kişiye özel hizmet sunması ve geleneksel yöntemlerle modern tasarımları birleştirmesi nedeniyle gelecekte de önemini koruyacağa benziyor.

25.05.2024 16:30
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Ağrı'da hazır giyim yerine terzide özel dikim kıyafetlere olan ilgi artıyor. Bu durum terzilerin yüzünü güldürürken, terzilik mesleği yeniden popülerlik kazanmaya başladı.

Birçok kişi özel dikilmiş kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Erkekler için 3 metre, kadınlar için ise 4 metre kumaşla dikilen elbiseler, kişiye tam oturması ve daha şık görünmesi nedeniyle tercih ediliyor.

1996'dan beri terzilik mesleğini yapan Hasbi Atalay, Ağrı'da özel dikim elbiselerin fiyatlarının 400 ile 1200 TL arasında değiştiğini, erkek takım elbiselerinin fiyatlarının ise 3000 ile 4500 TL arasında olduğunu söyledi. Atalay, fiyat aralıklarının kullanılan kumaşın kalitesine ve işçiliğe göre belirlendiğini ve terzilerin kaliteli kumaşlar ve özenli dikimle müşterilerin beklentilerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Son dönemde elbise dikme işine olan talep artışının terzilerin işlerini canlandırdığını belirten Atalay, "Ağrı'da uzun yıllardır terzilik yapıyorum. Son dönemde işlerimizin büyük ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Özellikle düğün sezonunda ve özel günlerde yoğun talep görüyoruz. Müşterilerimiz, kendi zevklerine uygun ve üzerlerine tam oturan kıyafetler giymek istiyorlar" dedi.

Özel dikim kıyafetlerin özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde daha fazla tercih edildiğini dile getiren Atalay, "Ağrı'daki terziler, bu tür özel günler için farklı ve özgün tasarımlar sunarak müşterilerin beğenisini kazanıyor. Kişiye özel dikim kıyafetlerin, hazır giyim ürünlerine göre daha prestijli ve kaliteli bulunması, bu tercihi artırıyor. Terzilik mesleği, kişiye özel hizmet sunması ve geleneksel yöntemlerle modern tasarımları birleştirmesi nedeniyle gelecekte de önemini koruyacağa benziyor. Ağrı'daki bu canlanmanın kalıcı olmasını ve daha fazla kişinin özel dikim kıyafetlere yönelmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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