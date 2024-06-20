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Ağrı Dağı eteklerinde rüzgar ve fırtına sonrası toz bulutu oluştu

IĞDIR - Ağrı Dağı'nın eteklerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına sonrası geniş bir alanda toz bulutu oluştu. Bölgede yaşayan halk, toz bulutunun neden olduğu görüş kısıtlaması ve hava kalitesindeki düşüş nedeniyle zor anlar yaşadı.

Iğdır'da akşama doğru etkili olan rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı Dağı ve eteklerinde yer alan merkeze bağlı Erhacı köyü, Suveren ve Karakuyu köyleri toz bulutundan kayboldu. Etkili olan fırtına kuru ve çıplak arazilerden yoğun miktarda toz kaldırarak havaya karışmasına neden oldu. Özellikle tarım arazilerinde bulunan toprakların savrulmasıyla oluşan toz bulutları, çevre köylerde ve yollar üzerinde ciddi görüş problemlerine yol açtı.Ağrı Dağı çevresinde sıkça rastlanan bu tür doğal olaylar, bölgenin coğrafi ve iklimsel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.