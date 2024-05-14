Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 9 Rus dağcı tipiye yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 9 Rus dağcı tipiye yakalandı

Ağrı Dağı\'na tırmanmak isteyen 9 Rus dağcı tipiye yakalandı

Rusya'dan gelen 5'i kadın toplam 9 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaparken tipiye yakalandı. 4 bin 200 rakıma kadar çıkan dağcılar, tipinin şiddetlenmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Rehber Cuma Saltik, yarın tekrar zirve denemesi yapacaklarını belirtti.

14.05.2024 09:52
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Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, tipiye yakalanınca dönmek zorunda kaldı.

Rusya'dan gelen 5'i kadın toplam 9 dağcı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Tamamlanan hazırlıkların ardından tırmanışa geçen Rus dağcılar, 4 bin 200 rakıma kadar çıktılar. Burada tipiye yakalanan dağcılar, daha fazla ilerleyemeyecekleri için geri dönmek zorunda kaldı.

Rehber Cuma Saltik, Rusya'dan gelen dağcılarla birlikte Ağrı Dağı'na tırmanmak istediklerini ifade ederek, "Hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 200 metreden dönmek zorunda kaldık. Yarın tekrar zirve için deneriz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Rehber, Ağrı, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 9 Rus dağcı tipiye yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen 9 Rus dağcı tipiye yakalandı - Son Dakika
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