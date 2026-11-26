Ağrı Dağı zirvesindeki mercek bulutu kartpostallık manzaraya dönüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesinde beliren mercek bulutu, merceği andıran düzgün yapısıyla ilgi uyandırdı. Mavi gökyüzü ve karla kaplı dağın üzerindeki beyaz bulut katmanı kartpostallık görüntü oluştururken dağ eteklerindeki koyun sürüsü manzaraya eşlik etti.
Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, ortaya etkileyici görüntüler çıkardı.
Ağrı'nın simgesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan mercek bulutu, görenlerin ilgisini çekti. Dağın zirvesinin üzerinde katman halinde şekillenen bulut, düzgün ve merceği andıran yapısıyla dikkat çekti. Mavi gökyüzü üzerinde beyaz bir örtü gibi görünen bulut, karla kaplı Ağrı Dağı ile birleşince ortaya kartpostallık manzara çıktı.
Dağın eteklerinde otlayan koyun sürüsünün de eşlik ettiği manzara, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
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