Ağrı Diyadin'de polisler, özel öğrencilerle etkinlik yapıp güvenlik kontrolü yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı Diyadin'de polisler, özel öğrencilerle etkinlik yapıp güvenlik kontrolü yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Diyadin\'de polisler, özel öğrencilerle etkinlik yapıp güvenlik kontrolü yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis memurları, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle etkinlikler düzenleyen ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik kontrolleri yaptı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis memurları, rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, okul çevrelerinde güvenlik kontrolleri yapıldı.

Diyadin İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Diyadin Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler ziyaret edildi. Öğrencilerle sohbet eden ekipler, Polis Teşkilatını tanıtan etkinlikler düzenleyerek çocuklarla vakit geçirdi.

Öte yandan okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
GüvenlikDiyadinEğitimGüncelYerelPolisAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor Açılış için tarih verildi 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
16:43
TFF’den olağanüstü toplantı kararı
TFF'den olağanüstü toplantı kararı
16:11
Süper Lig ertelenecek mi İşte son gelişmeler
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 17:05:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı Diyadin'de polisler, özel öğrencilerle etkinlik yapıp güvenlik kontrolü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei