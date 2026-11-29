Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Kulüp Başkanı Yunus Emre Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği Genç Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Liderler Buluşması, farklı üniversitelerden genç liderleri bir araya getirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu (AİÇÜDMT) Kulüp Başkanı Yunus Emre Alpaslan da programa katılarak üniversiteyi temsil etti.

Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ve Ulusal Medya Koordinatörü Osman Küçükdalak da yer aldı; iletişim, dijital medya ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

Genç liderlerin görüş alışverişinde bulunduğu buluşmada, dijital medyadaki gelişmeler ve doğru bilgiye erişimin önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.