Ağrı Patnos\'ta Başsavcı ve hakim, Aladağ İlkokulu öğrencilerine hediye verdi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde adli ve idari yetkililer, Aladağ İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge, Patnos Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Merve Emine Çelik Bilge, Cumhuriyet Savcısı Burak Polat, Patnos İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Funda Ekin ve Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Aladağ İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet ederek yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Hediye alan öğrenciler, ziyaret dolayısıyla sevinç yaşadı. Minik öğrencilerin mutluluğuna ortak olunan buluşma, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.