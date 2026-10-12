Ağrı Patnos\'ta çanak çömlek geleneği unutulma riski taşıyor, kurs çağrısı yapıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1920-1930'lu yıllardan günümüze ulaşan çanak çömlek geleneği, yeni neslin ilgisinin azalması nedeniyle unutulma tehlikesiyle karşı karşıya. Geçmişten kalan eserleri sergileyerek geleneği yaşatmaya çalışan Murat Kaya, özellikle çocuklara yönelik kurslar açılmasını istedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel el sanatlarından çanak çömlek, değişen yaşam şartları ve yeni neslin ilgisinin azalması nedeniyle unutulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Çevre köylerden getirilen eski çanak ve çömlekler, geçmişin yaşam kültürünü yansıtırken geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için de çağrı yapılıyor.

Vatandaşların geçmişten kalan ürünleri getirerek sergilenmesine katkı sunduğu Murat Kaya, bu eserler aracılığıyla eski mesleğin izlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Ziyaretçilerin de ürünleri fotoğraf ve videolarla kayıt altına aldığını anlatan Kaya, çanak çömlek geleneğinin yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda atalarından kalan önemli bir miras olduğunu vurguladı.

"Bu meslek atalarımızdan kalan bir yadigar"

Çanak çömlek yapımının büyük emek ve sabır gerektirdiğini belirten Kaya, geçmişte kullanılan ürünlerle günümüzde yapılan çalışmalar arasında önemli farklar bulunduğunu söyledi. Kaya, "Çanak çömlek işini biz yapmıyoruz. Civardaki köylerden vatandaşlarımız ellerinde bulunan eski ürünleri bize getiriyorlar. Biz de burada sergiliyoruz. Dostlarımız, arkadaşlarımız gelip video ve fotoğraf çekiyor. Böylece geçmişten kalan hatıraları yaşatmaya çalışıyoruz. Çanak çömlek yapımında çevre köylerden getirilen topraklar kullanılıyor. İşin en zor kısmı çok yorucu olması. Büyük emek istiyor. Eski sanatla şimdiki arasında çok büyük fark var. Artık o eski tadı alamıyoruz" dedi.

Çanak çömleğin manevi değerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Kaya, "Biz bunun içerisinde bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Fakat manevi tarafı çok önemli. Çünkü bu meslek dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir yadigar" diye konuştu.

"Çocuklar bu sanatla tanışmalı"

Geleneksel el sanatlarına gençlerin ilgisinin azalmasından endişe duyduğunu ifade eden Kaya, çanak çömlek geleneğinin yaşatılması için çocuklara yönelik kurslar düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Kaya, "Z kuşağı diyoruz ya, artık o eski tat yok. Bence çanak çömlek kursları açılmalı. Özellikle çocukların bu sanatla tanışması gerekiyor. Bugün hala bu işi yapanlar var. Dedelerinin, atalarının yaptığı mesleği sürdürüyorlar. Bu işi yapanların yaptıkları işe sevgilerini katması gerekiyor. İlgi ve alaka olmalı. Şimdiki nesil ilgilenmezse bu sanat zamanla unutulabilir" ifadelerini kullandı.