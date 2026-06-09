Ahilik Kültürü Enstitüsü Kuruldu - Son Dakika
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Ahilik Kültürü Enstitüsü Kuruldu

Ahilik Kültürü Enstitüsü Kuruldu
09.06.2026 14:56
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Kırşehir'de Ahilik Kültürü ve İletişim Enstitüsü Derneği kuruldu, kadın başkan Zeliha Karayel.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahilik kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve iletişim alanında çeşitli çalışmalar yürütülmesi amacıyla Ahilik Kültürü ve İletişim Enstitüsü Derneği kuruldu.

Ahilik kültürünün dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, üretim, emeğe saygı ve toplumsal birliktelik gibi değerleri bünyesinde barındırmadı felsefesinden yola çıkılarak kurulan derneğin başkanı da kadın oldu.

Dernek başkanı ve gazeteci Zeliha Karayel, derneğin Kırşehir olmak üzere Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak, Ahilik felsefesini akademik, sosyal ve kültürel projelerle yaşatmak, basın ve iletişim alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde toplumsal fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla faaliyet göstereceğini belirtti.

Karayel, "Derneğin hedefleri arasında Kırşehir'in tarihi, kültürel ve manevi değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesi, yerel kalkınmaya katkı sunulması ve nitelikli projelerin hayata geçirilmesi de yer alıyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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