Ahıra Benzeyen Evde Yaşayan Genç

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Ahıra benzeyen evde yaşayan gencin hayat mücadelesi

ŞIRNAK - Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki genç ahıra benzeyen evde yaşam mücadelesi veriyor.

Dicle Mahallesi'nde anne ve babasından kalan yıkık dökük evde yaşam mücadelesi veren Muhammed Akdoğan, Cizre ilçesinde bir ailenin yanında kalan küçük kız kardeşi ile birlikte yaşam sürdürmek için hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. Ağabeylerinden hiçbir yardım alamayan ve üvey kardeş olduğu için dışlanan Akdoğan, barakayı andıran evden kurtulup, kız kardeşi ile yaşayabileceği bir yerin hayalini kuruyor. Bir otelde asgari ücretle çalışan Akdoğan, anne ve babasının vefatından sonra yıllarca hem hastalık ile hem de kız kardeşine kavuşabilmek için mücadele ettiğini ifade etti. Akdoğan, "Annem babam vefat ettikten sonra yıllarca tek başıma mücadele etmekteyim. Herhangi bir yerden destek veya yardım almıyorum. Tek başıma mücadele ederek çalışıyorum. Kazandığım para ile geçinmeye çalışıyorum ve burada yaşamaktayım. Küçük bir kız kardeşim var. Beraber yaşamıyoruz. Bu ev bu durumda olduğu için yanıma alamıyorum. Evim müsait olmadığı ve herhangi bir durumum olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum" dedi.