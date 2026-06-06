Ahlat'ta "Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü" kutlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta "Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü" kutlandı

Ahlat\'ta "Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü" kutlandı
06.06.2026 23:55  Güncelleme: 23:59
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ceza infaz kurumunda '6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü' düzenlenen programla kutlandı. Programa protokol üyeleri ve personel katıldı, konuşmalarda personelin fedakarlığı vurgulandı, hükümlülerin folklor gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda "6 Haziran Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Kurum yerleşkesinde düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Komisyon Başkanı İbrahim Mısırcı, Cezaevlerinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış, protokol üyeleri ile ceza infaz kurumu personeli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, ceza infaz kurumlarının adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken, kurumlarda görev yapan personelin kamu güvenliğinin sağlanması, kurum düzeninin korunması ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması süreçlerinde üstlendikleri kritik role dikkat çekildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ateş, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin gece gündüz demeden büyük bir özveri, sabır ve sorumluluk anlayışıyla görev yaptığını belirterek, "Ceza infaz kurumlarımız yalnızca güvenliğin sağlandığı yerler değil, aynı zamanda bireylerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla eğitim, meslek edindirme, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü önemli kurumlardır. Bu süreçlerin başarıyla yürütülmesinde kurum personelimizin emeği ve gayreti son derece değerlidir" dedi.

Başsavcısı Ateş, ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm personelin Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü'nü kutlayarak, görevlerini büyük bir fedakarlık ve profesyonellik anlayışı içerisinde sürdüren çalışanlara teşekkür etti.

Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Bayram Barış ise, ceza infaz kurumlarının modern infaz anlayışı doğrultusunda yalnızca hükümlü ve tutukluların barındırıldığı kurumlar olmadığını, aynı zamanda bireylerin toplumsal yaşama yeniden hazırlanmasına katkı sunan önemli rehabilitasyon merkezleri olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Savcısı Barış, kurumlarda yürütülen eğitim, meslek edindirme ve sosyal uyum çalışmalarının hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

Program kapsamında kurumda yürütülen sosyal, kültürel ve rehabilitasyon faaliyetleri de tanıtıldı. Ahlat T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Ömer Bağlan'ın destek ve katkılarıyla, Kurum Sosyal Çalışmacısı Fehmi Aytav'ın koordinasyonunda hükümlüler tarafından hazırlanan folklor gösterisi ve müzik dinletisi programın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi, izleyicilerden büyük alkış alırken, müzik dinletisinde seslendirilen eserler programa ayrı bir anlam kattı. Etkinliğin sonunda protokol üyeleri tarafından programın hazırlanmasında emeği geçen kurum personeline, sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev alan hükümlülere ve organizasyonda katkı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür edildi. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta 'Ceza İnfaz Kurumu Personel Günü' kutlandı - Son Dakika

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