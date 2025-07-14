Ahmet Akbey: Aslanlar Öldürülmemeliydi - Son Dakika
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Ahmet Akbey: Aslanlar Öldürülmemeliydi

Ahmet Akbey: Aslanlar Öldürülmemeliydi
14.07.2025 12:18
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Ahmet Akbey, Antalya'daki aslan saldırısına üzüldüğünü, aslanların öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde küçük yaşlarda başlayan vahşi hayvan sevgisini 13 yıldır Irak'ın Duhok kentinde 14 aslanıyla sürdüren iş adamı Ahmet Akbey, Antalya'daki aslan saldırısına çok üzüldüğünü aktararak, "Uyuşturucu ile uyutulup tekrar yaşam alanına getirilip eğer bir inceleme yapılmak istenseydi yapılırdı. Öldürülmemesi gereken bir canlıydı" dedi.

İşadamı Ahmet Akbey, ilçenin kırsal Şaklat Mahallesi'nde küçük yaşlarda kurt ve ayı gibi vahşi hayvanlara olan ilgisini aslanlarla sürdürdü. 2002 yılından beri Irak'ın Duhok kentinde yaşayan Akbey, kendisine hediye edilen 3 aslanı baba şefkatiyle büyütüp sayılarını 14'e çıkardı. 13 yıldır aslanlarına bakan Akbey, geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan olaya da değindi. Akbey, saldırıya uğrayan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletirken, öldürülen aslanın uyuşturucu ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

Ahmet Akbey, İHA muhabirine, Irak'ın Duhok şehrinde 2002'den beri yaşadığını, vahşi hayvanlara ilgisinin 12 yaşından beri köyden geldiğini söyledi. Köyde de kurtlarla başlayan ilgisinin, ayılarla, daha sonra aslanlarla devam ettiğini belirten Akbey, aslanları 2013 yılından beri sahiplendiğini ifade etti.

Akbey, burada 14 aslanı olduğunu kaydederek, "Arkadaşımdan gelen 3 hediye aslanla başladı. Her gün düzenli olarak etlerini veriyorum, besliyorum. Bakımları da her gün yapılıyor" dedi.

Türkiye'de aslan saldırısına çok üzüldüğünü aktaran Akbey, "Onun bu kadar saldırgan olduğunu da düşünmüyordum. Demek ki o hayvan daha önce ya şiddet gördü ya da çok aç olduğu için saldırmış. Normalde bir aslan kafesinden çıktığında en fazla en fazla 100 metre uzaklaşıp tekrar yaşadığı yere gelir. Süleyman amcaya da çok büyük geçmiş olsun. O aslanın ölümüyle sonuçlanmaması gerekiyordu. Sonuçta o an o aslan kimseye saldırmıyordu, sakinleşmişti. Uyuşturucu ile uyutulup tekrar yaşam alanına getirilip eğer bir inceleme yapılmak istenseydi yapılırdı. Ruhsatı da yoksa uygun değilse iptal edilirdi. Konu kapanırdı, öldürülmemesi gereken bir canlıydı" diye konuştu.

Akbey, aslanlarının artık insanlarla iç içe, sosyal olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu saatte kadar rahatlıkla 50 kişi fotoğraf çekip gittiler. Bizim yerimizde ücret karşılığında değil, ücretsizdir. Sadece haftada bir gün misafir kabul ediyoruz. O da ben buradayken kabul ediyorum. Benim, Fatih Terim ismini koyduğum aslanım 7 yaşında. Cleopatra ve Belkis 4, biri 5 yaşında. Diğer yavrular kimi 2 yaşında, 3, kimi de 1 yaşında. Arkamda olan iki aslan da hamiledirler." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Akbey: Aslanlar Öldürülmemeliydi - Son Dakika

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