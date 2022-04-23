Oltu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Oltu'da 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 12:47

- Oltu'da 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

- Oltu'da 23 Nisan coşkusu

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Oltu'da bir takım etkinlikler düzenlendi.

Sabah saat 09: 30'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk töreninin ardından kutlamanın yapılacağı ilçe stadyumuna geçildi.

Saat 10: 00'da başlayan programa Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ekrem Önder Uyar, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya'nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokolün, öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başlayan tören Yasin Haşimoğlu İlkokulu öğretmenlerinden Elif Acun Pullu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Farklı okullardan öğrencilerin 23 Nisan şiirlerini seslendirmesi sonrası Oltu Anaokulu öğrencilerinin ront, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin dans ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin Kafkas Barı gösterileri izleyenlerden de büyük beğeni topladı.

Yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel tarafından Sitare dağından Türk Bayrağı'yla birlikte gerçekleştirilen atlayış ise coşkuyu ikiye katladı.

Protokol tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından kutlama töreni sona erdi.

YORUMLAR
500
Oltu'da 23 Nisan coşkusu Oltu'da 23 Nisan coşkusu Muratpaşa'da Engelli Çocukların 23 Nisan Coşkusu Muratpaşa'da Engelli Çocukların 23 Nisan Coşkusu

Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oltu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:22:49. #1.13#
SON DAKİKA: Oltu'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement