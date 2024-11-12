Ahmet Usta Ahşaba Şekil Veriyor - Son Dakika
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Ahmet Usta Ahşaba Şekil Veriyor

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66 yaşındaki Ahmet Kezgeç, geleneksel el işçiliği ile teknolojiye karşı mücadele veriyor.

12.11.2024 19:32
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Ahşaba şekil veren usta, teknolojiye direniyor

MUŞ - Muş'ta 10 yıldır ormandan topladığı ağaçlara şekil vererek geçimini sağlayan 12 çocuk babası 66 yaşındaki Ahmet kezgeç, teknolojiye karşı mesleğini ayakta tutma savaşı veriyor.

Muş'un Derecik köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Kezgeç, 10 yıldır dağlardan topladığı ağaçlara şekil vererek geçimini sağlıyor. Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyada geleneksel el sürdürerek 12 çocuğuna ve ailesine destek olmaya devam ediyor. Ahşap işçiliğini bir sanat olarak gören Kezgeç, mesleğini ayakta tutmak mücadele veriyor.

Her sabah büyük bir sabırla köyün yakınındaki ormana giderek bölgeye özgü ağaçları seçen ve büyük bir özenle işleyen Kezgeç, bu ağaçlardan tahta kaşık, tabure, sehpa ve çeşitli süs eşyaları üretiyor. Onun yaptığı el işi ürünler, köyde ve çevrede büyük ilgi görüyor. Bu el emeği göz nuru eşyalar hem evlerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bölgede geleneksel zanaatkarlığın yaşamasına katkı sağlıyor.

"Teknolojiye yenik düşmek istemiyorum, el emeğimin değerini kaybetmemesi için uğraşıyorum" diyen Kezgeç, Derecik köyünde yaşıyorum. 66 yaşındayım. Bu meslek bana Babamdan ve dedemden kaldı. Onlar bu sanatları yapıyorlardı, vefat edince malzemeleri kaldı ve ben de mesleklerini sürdürdüm. Ormana gidip ağaç getirip bunları yapıyorum, bazen millete veriyorum para veren var vermeyen var. Ben genellikle para ile satmıyorum, zevk için yapıyorum. 66 yaşındayım günüm geçsin diye bu meslekle uğraşıyorum. Kaşık yapıyorum, ayran ve süt için büyük kepçeler yapıyorum, yemek kepçesi yapıyorum. Küçük sandalyeler yapıyorum. Köyde kimse kalmadı hepsi şehir merkezine taşındı. Şehir merkezinde artık bu tahta kaşıkları kimse kullanmıyor. Artık herkes demir kaşık kullanıyor ama sağlıklı olan da bu tahta kaşıklar. Bunları alan kişiler de süs olarak alıyorlar artık. Sabah erken saatlerde kalkıp ormana gidip ağaç getiriyorum. Kahvaltımı yapıp işime başlıyorum. Bütün çocuklarım evlenip şehir dışına çalışmaya gittiler. Kimse kalmadı ben ve eşim kaldık. Bizim de yaşımız geçtiği için hayvancılıkla uğraşamıyoruz, bu kaşıkları yapıyorum" dedi.

Derecik Köyü Muhtarı Remzi Karabulut ise, "Ahmet amcamız çok güzel eski usul kaşıkları yapıyor. Gönül isterdi gençlerimizde öğrenip yapsınlar. Bunlar sağlıklıdır. Sabah kalkıp zamanını bunlarla geçiriyor. Gurur duyuyoruz çünkü eski geleneklerimizi bize taşıyor, çok güzel bir iş yapıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Usta Ahşaba Şekil Veriyor - Son Dakika

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