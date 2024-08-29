Ahşap Oyma Sanatıyla Oluşturulan Eşsiz Bahçe - Son Dakika
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Yerel

Ahşap Oyma Sanatıyla Oluşturulan Eşsiz Bahçe

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Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan Aşur Taş'ın kendi el emeğiyle oluşturduğu bahçe, ahşap oyma sanatıyla yapılan detaylarıyla görenleri hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerle iç içe olan bahçede, her şey Aşur Taş'ın özenle işlediği ahşap eşyalarla dizayn edilmiş.

29.08.2024 13:12
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Ahşap oyma sanatıyla bahçenin her köşesini kendi dizayn etti

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşayan Aşur Taş, kendi elleriyle oluşturduğu bahçe görenleri mest ediyor.

Hem misafirleri hem de kendisi için yaptığı bahçede, her şey Aşur Taş'ın el emeğiyle oluşturuldu. Ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Taş, bahçesindeki her detayı özenle işledi ve görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bahçesindeki detaylar, doğal güzelliklerle iç içe. Bahçenin hemen yanından akan dere, berraklığı ile hayranlık uyandırıyor. Aşur Taş, zaman zaman bu huzurlu ortamda inzivaya çekilerek dinleniyor ve kendini yeniliyor. Bahçenin içinde yer alan iki yapının iç tasarımını da kendi elleriyle dizayn eden Taş, misafirlerini burada ağırlıyor.

Bahçede, salıncaklar, kamelyalar, çardaklar ve kütükten yapılmış masa, sandalyeler gibi birçok ahşap eşya bulunuyor. Bu eşyaların tamamı, Aşur Taş'ın el emeği ile ortaya çıkmış. Hatta lavabo önünde bulunan lavabo, musluk ve ayna gibi malzemeler bile ahşaptan üretilmiş durumda.

Aşur Taş'ın oluşturduğu eşsiz bahçe, hem doğal güzellikleri hem de el emeğiyle yapılmış detaylarıyla görenlerin hayranlığını kazanıyor. Misafirlerini bu huzurlu ortamda ağırlayan Taş, ahşap işçiliği ve doğa sevgisini bir araya getirerek adeta bir sanat eseri ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahşap Oyma Sanatıyla Oluşturulan Eşsiz Bahçe - Son Dakika

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