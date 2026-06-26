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Ailenin Önemi Vurgulandı

Ailenin Önemi Vurgulandı
26.06.2026 14:51
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Diyanet, Cuma hutbesinde evliliğin kolaylaştırılmasını ve çocuğun değerini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu hafta okunan Cuma hutbesinde ailenin önemi anlatılarak evliliğin kolaylaştırılması istendi. Bir ülkenin en önemli geleceğinin ve zenginliğinin çocuklar olduğu da belirtilen hutbede hayatı zorlaştırdığı gerekçesi ile çocuk sahibi olmaktan da kaçınılmaması gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesinde "Aile olmak" başlığı ile cemaate seslendi. Hutbede "Aile, İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı; kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı huzur ocağıdır. Aile; bizleri, günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Aile olmak, sadece aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir" diyerek ailenin önemden söz edilip Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V. efendimizin hayatından bazı kesitler sunuldu.

"Evlilikleri kolaylaştırmak bütün toplumun ortak sorumluluğudur"

Bir ülkeyi ve milleti ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin de aile ve çocuklar olduğu belirtilen hutbenin devamında " Her geçen gün, aile değerlerimiz örselenmekte; evlilikler, külfetli hale getirilmekte; bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen, 'çocuk sahibi olmanın hayatı zorlaştırdığı' söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği; ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi, milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu sebeple, göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerine yardımcı olmak, sadece anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailenin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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