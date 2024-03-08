AK Parti Adıyaman Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

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AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Demokrasi Parkında düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat ve çok sayıda kadın katıldı.

Burada kadınların Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulunan Başkan Saliha Diler, "Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların, bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004 yılında ilk defa Anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik. 2010 yılında Anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükumetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. Kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanununda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının işgücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı. Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında, evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN