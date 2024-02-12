AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Diş Hastanesi İnşaatını İnceledi

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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, kentte önemli bir sorun olan diş hastanesi hizmet binası sorununun kısa sürede çözüme kavuşacağını kaydederek, "İnşallah bölgemizin en modern, en hızlı bir şekilde tedavi ederek sonuç veren bir tesisi ilimize kazandırmış olacağız" dedi.

Uluçay, Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ile birlikte yapımına başlanan 50+25 üniteli diş hastanesi şantiye alanında incelemelerde bulundu. Uluçay'a, İl Başkan Yardımcısı Sultan Betül Erişen, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Tekik, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve teşkilat mensupları da eşlik ettiler.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Uluçay, "Diş hastanemizin yakın zamanda temellerini atarak Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni yapılacak hastanemizle birlikte diş hastanesi sorunumuz kalmamış oluyor. İnşallah bölgemizin en modern, en hızlı bir şekilde tedavi ederek sonuç veren bir tesisi ilimize kazandırmış olacağız. Aziz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi. - AFYONKARAHİSAR