AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Sevgi Yürüyüşü düzenliyor

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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi yarın (Cumartesi) il teşkilatının düzenleyeceği "Sevgi Yürüyüşü"ne tüm Afyonkarahisarlıları davet etti.

Menteş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ""31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi, seçim propaganda çalışmalarımızın sonuna yaklaştığımız 30 Mart Cumartesi günü saat 14: 00'da Ordu Bulvarı bitimindeki eski Stadyum Kavşağında başlayacak ve Anbaryolu üzerinden Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi ile Zafer Meydanında son bulacak. Sevgi yürüyüşümüze tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle bir arada olmayı umut ediyoruz. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde bu kilidin anahtarını da açarak Afyonkarahisar'ın yeni ufuklara kavuşmasına vesile olacaktır. Son söz ve son karar artık aziz milletimizindir. İnşallah milletimiz tercihini yine AK Parti'den yana kullanarak adaylarımızı ilimize, ilçelerimize ve beldelerimize layık görecektir. Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyesi ve İl Genel Meclisi seçilecek kadrolarımız, mevcut hizmetleri devam ettirerek halkımızın sorun ve taleplerine gerekli çözümleri üretecektir" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR