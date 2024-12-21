AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş'tan Su Kesintileri Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş'tan Su Kesintileri Açıklaması

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş\'tan Su Kesintileri Açıklaması

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, ilçedeki su kesintilerinin sebeplerini açıkladı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ayrıca, emekli BASKİ personelinin tazminatlarının ödenmediğini belirtti.

21.12.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, ilçede yaşanan su kesintileri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ertaş, su sorununa ilişkin yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Ertaş, Edremit'in su sorununun 2007 yılında dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yunus Bozbey tarafından Koçero mevkiinde yapılan kaptaj çalışmasıyla çözüldüğünü hatırlatarak, "Bu süreçte Ülkü Tepe Deposu'na 30 kilometrelik bir hat çekilmiş ve bu altyapı sayesinde ilçemiz uzun yıllar su sorunu yaşamamıştır. Ancak, Büyükşehir ekiplerinin eylül ayında yapması gereken rutin temizlik işlemlerini ihmal etmesi, 2024 yılı mart ayında yaşanan aşırı yağışların kaptaja zarar vermesiyle su kesintilerine ve düşük basınçlı su teminine neden olmuştur. Şu anda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ise tamamen rutin işlemlerdir ve bu durumu 20 yıllık bir sorunun çözümü gibi göstermek doğru değildir." dedi.

Ertaş, ayrıca Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (BASKİ) emekli olan personelin tazminatlarının hala ödenmediğini ifade ederek, "Sayın Ahmet Akın ve ekibi, gerçekten sorun çözme konusunda bu kadar iddialıysa, önce kendi personellerinin yaşadığı mağduriyeti gidersin. Emekli vatandaşlarımız, tazminatları ödenmediği için ciddi sıkıntılar yaşamaktadır." diye konuştu.

Başkan Ertaş, ilçede yaşanan su kesintilerinin çözüme kavuşması için daha etkin ve doğru planlamaların yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş'tan Su Kesintileri Açıklaması - Son Dakika

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