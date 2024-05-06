AK Parti Erzurum İl Başkanı İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Beraberinde İl Başkan Yardımcısı Muhammet Karaca ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret eden Başkan Küçükoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İHA Erzurum Bölge Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nın da hazır bulunduğu ziyarette İHA'yı tarafsız objektif haberciliğinden dolayı kutlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kent gündemine ilişkin görüş alış verişinde bulundu. - ERZURUM
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