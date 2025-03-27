AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Ramazan Ayı Çalışmalarını Değerlendirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ve Han ilçelerinde partililerle bir araya gelerek Ramazan ayı çalışmalarını değerlendirdi ve iftar programına katıldı.

Albayrak, Çifteler'de İlçe Başkanı Ümit Yaşar Kara ve ilçe teşkilatıyla buluştu. 26 Mart 2025'te gerçekleşen ziyarette, Ramazan ayındaki faaliyetler istişare edildi ve önümüzdeki dönem için yol haritası görüşüldü. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Aynı gün Han ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Albayrak, iftar sofrasında partililerle bir araya geldi. Han Belediye Başkanı Bekir Belceli ve İlçe Başkanı Arif Taşçı'nın ev sahipliğindeki programa katılan Albayrak, misafirperverlik ve emeklerinden dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Albayrak, paylaşımında, ilçede vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR