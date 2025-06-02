AK Parti İlçe Başkanı'ndan Sakaryabaşı Mesire Havuzu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti İlçe Başkanı'ndan Sakaryabaşı Mesire Havuzu Açıklaması

AK Parti İlçe Başkanı\'ndan Sakaryabaşı Mesire Havuzu Açıklaması
02.06.2025 12:55  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı Mesire Havuzu hakkında çıkan iddialara yanıt vererek, sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilere karşı vatandaşları resmi verilere güvenmeye çağırdı. Havuzdaki su azalmasının doğal sebeplerle olduğunu vurguladı.

AK Parti Çifteler İlçe Başkanı Yakup Öner, Sakaryabaşı'ndaki mesire havuzu hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan yanıltıcı bilgilere karşı vatandaşları resmi verilere ve uzman görüşlerine güvenmeye çağırdı.

"Sakarya Nehri'nin tehdit altında olduğu anlamına gelmiyor"

Başkan Öner, son günlerde Sakaryabaşı Mesire Havuzu hakkında kamuoyuna yansıyan bazı iddialar olduğunu belirterek, "Özellikle havuzda çatlaklar, su kaçakları olduğu ve ilgili kurumların buna müdahale etmediği yönünde ciddi eleştiriler gündeme geliyor. Bu konuda yapılan teknik incelemelere, resmi verilere ve geçmişte yaşananlara dayanarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek istiyoruz. Sakaryabaşı, Sakarya Nehri'nin doğduğu ve doğal kaynaklarla beslenen çok geniş bir alan, 2 milyon 750 metrekare, bahsi geçen mesire havuzu 30 bin metrekare ile bu büyük kaynak sisteminin yalnızca yüzde 1'lik bir kısmından besleniyor. Sakaryabaşı kaynaklarının sadece mesire havuzundan çıktığını zannetmek büyük bir yanlıştır. Yani havuzda yaşanan herhangi bir sorun, tüm Sakaryabaşı'nın ya da Sakarya Nehri'nin tehdit altında olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

"Mesire havuzunun taş dolgu duvarlarında çatlaklar ve kaçaklar tespit edilmiştir"

Başkan Öner, su azalmasının nedenini şu kelimeler ile anlattı;

"2020-2025 yılları arasında yapılan ölçümlere göre, su akım miktarında yıllık değişimler gözlemlenmiş. Bu dalgalanma tamamen doğal nedenlere bağlı. Yani suyun azalması, ihmal ya da müdahale değil; kuraklık, yağış azalması ve mevsimsel etkilerden kaynaklanıyor. Genel olarak ortalama akım değeri ile sadece yüzde 7'lik bir düşüş tespit edilmiştir. Kaynakların debisi yıllara göre değişkenlik gösterebilir; bu normaldir. Peki kaçak var mı? Evet, mesire havuzunun taş dolgu duvarlarında ve taban yapısında bazı çatlaklar ve kaçaklar tespit edilmiş. Özellikle yüksek su basıncının olduğu dönemlerde bu kaçaklar daha belirgin hale geliyor. Ancak bu teknik durum biliniyor ve Çifteler Belediyesi 2024 Mart sonu ve Temmuz aylarında mesire havuzuna ait kapakları açmak suretiyle havuzda depolanan suyu boşaltarak temizlik çalışması yaptığı, üniversite hocalarıyla inceleme yaptığı tespit edilmiştir. Havuzun sızıntı, kaçak olduğu düşünülen bölgelere kil ve benzeri şeyler basarak çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar havuzun birçok göze kaynaklarını olumsuz etkileyebilir ve kapanabilecek gözelerden dolayı dolum sürecini çok fazla etkileyebileceğinden ve doğal dengesini bozabileceğinden, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nda cezalar Madde 65'e göre Sakaryabaşı kaynakları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin almadan yapılacak olan her türlü çalışmalarla ilgili, temizlik, bakım, onarım ve benzeri, hukuki süreç başlatılacaktır."

"Sakaryabaşı kurumuş değil, kaynaklarda ciddi bir kriz yok"

Ayrıca Öner, çözüm süreci konusunda da, "2024 yılı sulama sezonunda mesire havuzundan 356 dekar arazi için sulama birliği ile tek yıllık sadece hububat sulaması için şebeke dışı sözleşme yapılmıştır. Ancak, vatandaşlar tarafından sözleşmeye uyulmamış, bu alanlara çok fazla su ihtiyacı olan yeşil ürünler ekilmiştir. Bu nedenle kanun gereği çiftçilere ceza uygulanmıştır. Havuzun sulama sezonunda temizlik diyerek kapakların açılarak boşaltılması sonucunda, aralarında Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu vatandaşların yeşil ürün ekimi nedeni ve havuzdan izin verilenden çok fazla su çekilmesi sonucunda su seviyesinde azalmalar yaşanmıştır. Peki şimdi ne oluyor? DSİ, bölgedeki teknik kontrolleri sürdürüyor ve havuzdaki çatlakların kapatılması için enjeksiyon yöntemiyle dolgu yapılması, ayrıca özel katkılı betonla yapıların güçlendirilmesi yönünde planlamalar yapmış durumda. Yani müdahale ediliyor. Sonuç olarak, Sakaryabaşı kurumuş değil, kaynaklarda ciddi bir kriz yok. Havuzdaki kaçaklar biliniyor, teknik çözüm süreci planlanmış durumda. Doğal alanlarımızı koruyalım, ama bilgiyle. Sorumluluğu sadece tek bir kuruma yüklemeden, herkesin gerekeni yapıp yapmadığını sorgulayalım. Sosyal medyada dolaşan bilgi kirliliğine değil, verilere ve uzman görüşlerine kulak verelim." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Çifteler, AK Parti, Tarım, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İlçe Başkanı'ndan Sakaryabaşı Mesire Havuzu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkanı'ndan Sakaryabaşı Mesire Havuzu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.