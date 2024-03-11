AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teravih namazının ardından vatandaşlarla buluştu

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilk teravi namazının ardından vatandaşlarla buluştu.

Bu çerçevede İl Başkanı Üzüm, Ahmet Zeki Yurttaş Camii'nde teravih namazında vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrasında vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Fatih Üzüm, vatandaşların görüş ve talepleri yerinde dinledi. Başkan Üzüm, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserilileri kucaklayacağız. Vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere yoğun ilgi gösterilen İl Başkanı Fatih Üzüm, "Ramazan ayının huzurunu, bereketini Ahmet Zeki Yurttaş Camii'nde kıldığımız teravih namazı ile eda ederek, kıymetli hemşehrilerimizin gönül dolusu muhabbetiyle taçlandırdık" dedi.

Teravih sonrasında ise vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - KAYSERİ