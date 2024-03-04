AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu\'nun Proje Tanıtımında Gösterilen \'Kütahya için Doğrusu\' Filmi Beğeni Topladı

Yerel

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu'nun proje tanıtım toplantısında ilk kez gösterilen "Kütahya için doğrusu" filmi büyük beğeni topladı.

Filmde kütahya'da yaşayan gerçek kişilerin samimi ifadelerine yer verildi. Film gösterildikten sonra hikayesini anlatan sunucu, " Bu filmde gördüğünüz insanlar paralı oyuncu değil, sizlerin komşusu, gittiğiniz eczane, mahallenizdeki esnaf yani şehrin kendisi, burada bir hikaye yok, senaryo yok, gerçeğin ta kendisi var. Kütahya kararını vermiş" dedi.

Ayrıca filmde şehrin en önemli şahıslarından UNESCO yaşayan insan hazinesi Mehmet Gürsoy'un da yer alması izleyenlerin dikkatini çekti. - KÜTAHYA