Ak Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, Partisinden İstifa Etti

(AYDIN) -Haber: Özgür DEDEOLUK

AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, 8,5 yıldır sürdürdüğü görevinden sağlık gerekçeleriyle ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, 8,5 yıldır sürdürdüğü görevinden sağlık gerekçeleriyle istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güçlü, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Hayatımın en anlamlı ve en onurlu görevlerinden biri olan AK Parti Kuyucak İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla kendi isteğimle, sağlık sebeplerimden dolayı ayrılıyorum" dedi.

Görev süresi boyunca destek veren ailesine, eski Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e, milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Güçlü, birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

"Görevden ayrılıyor olsam da gönlüm, desteğim ve mücadelem her zaman davamızın ve teşkilatımızın yanında olacaktır" ifadesini kullanan Güçlü, Kuyucak halkından ve dava arkadaşlarından helallik istedi."