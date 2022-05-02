AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu

02.05.2022 15:59
AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Bayramın ülkemize, milletimize huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Bayramın ülkemize, milletimize huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Özmen, mesajında "Kıymetli hemşehrilerimizin ve aziz Milletimizin mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı AK Parti Karabük teşkilatı bayramlaştı

Ramazan Bayramı, Ömer Özmen, AK Parti, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement