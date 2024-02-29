AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığına Zafer Seyyar Atandı

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AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığı görevine Zafer Seyyar atandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Osmaneli'nden il genel meclis üyesi adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden İlçe Başkanı Şaban Güdem'in yerine yeni Zafer Seyyar atandı.

Ak Parti il Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, yapılan atamalarla ilgili "Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Osmaneli İlçe Başkanımız il genel meclis üyesi adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden Şaban Güdem'in yerine yeni İlçe Başkanımız Zafer Seyyar olmuştur. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK