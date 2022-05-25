AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ İÇİN ÇATIŞMA HAZIRLIĞINDAKİ GRUPLARA OPERASYON - Son Dakika
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AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ İÇİN ÇATIŞMA HAZIRLIĞINDAKİ GRUPLARA OPERASYON

25.05.2022 14:14
AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMESİ İÇİN ÇATIŞMA HAZIRLIĞINDAKİ GRUPLARA OPERASYON

ARNAVUTKÖY'de bir akaryakıt istasyonunun işletmesini için silahlı çatışma hazırlığında olduğu belirlenen iki gruba yönelik operasyon düzenlendi.

ARNAVUTKÖY'de bir akaryakıt istasyonunun işletmesini için silahlı çatışma hazırlığında olduğu belirlenen iki gruba yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun işletmesiyle ilgili Selahattin Ş. ile Ali A. arasında yaşanan anlaşmazlık, taraflar arasında gerginliğe neden oldu.  Tarafların birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğunu tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5  ruhsatsız tabanca,

kurusıkı tabanca,  pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Görüntü dökümü------------------------Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalar-Aramalarda silah bulunması

-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntü


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Kaynak: DHA

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