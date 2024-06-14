Akbelen Ormanı'ndan Ağaç Kesimi...

Yerel

ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de Akbelen Ormanı'nda ağaç kesim izninin uzatılmasına karşı açılan davada. Mahkeme, İkizköy avukatlarının keşif, delil tespit ve yetki sınırı hakkında yaptığı talepleri kabul etmedi. Avukat İsmail Hakkı Atal, "Biz duruşmada keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan bu davanın sonuçlandırılamayacağını belirttik. Hukuken böyle olması gerekiyor, ancak AKP hukukunda işler böyle yürümüyor" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortaklığındaki YK Enerji, kömür maden sahasını genişletmek için 24 Temmuz 2023'te ağaç kesimine başlamıştı. Bölge halkının açtığı yürütmeyi durdurma davası henüz sonuçlanmamışken Türkiye Barolar Birliği Kent Çevre Komisyonu Yürütme Kurulu, Muğla Barosu ve İkizköylülerin avukatları idare mahkemesinde dava açmıştı. Davanın duruşması Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada davacı İkizköylüler, Akbelen Ormanı'nın bölgenin su kaynakları açısından önemine değinerek, hukuksuz orman kesim izninin iptal edilmesini istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ise bölgenin su kaynaklarının kaynağı olduğu Akbelen Ormanı'nın yok edilmesinin bu kaynakların azalmasına yok olmasına yol açacağından, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndaki su havzalarını koruma görevine dayanarak davaya İkizköylülerin yanında müdahillik talebinde bulundu. Şirket ve bakanlık yetkililerini de dinleyen mahkeme heyeti, avukatların keşif ve yetki sınırı hakkında yaptığı taleplerini reddetti. İkizköylülerin avukatlarından İsmail Hakkı Atal, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse bütün kanunlarını çiğneyerek çalıştırılan Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen'e ait Limak İçtaş Termik Santrali önündeyiz. Kamyonlar harıl harıl çalışıyor. Bütün kanunları çiğneyerek burada çalışma devam ediyorlar. 11 Ağustos 2021 tarihi açtığımız davada biz yürütmenin durdurulması kararı almıştık. Dün ise açtığımız yedinci davanın duruşması görüldü. Biz yürütmenin durdurulması kararı aldıktan sonra bu şirketin orman izni bitti ve orman izninin uzatılması için talepte bulundular. Dün görülen davanın duruşması, orman izni süresi biten daha doğrusu izin süresi uzatılan şirketin orman izninin iptali ile ilgiliydi. Yine bu da bütün YK Enerji'nin işlemlerinde olduğu gibi hukuka ve kanunu aykırıydı. Zira yürütmenin durdurulması kararı verilen bir işlem, hukuk aleminde ortadan kaybolur. Yürütmenin durdurulması kararı verilen bir işlem hakkında bunun uzatılması için yani orman izinin uzatılması için talepte bulunmak mümkün değildir çünkü hukuk aleminde böyle bir işlem yoktur ama dediğimiz gibi Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen'e ait Limak İçtaş Termik Santrali'ne Muğla'da kanunlar uygulanmıyor.

"Muğla Büyükşehir Belediyesi davaya müdahillik talebinde bulundu"

Dünkü duruşundan önemli bir noktası da Büyükşehir Belediyesi davayı müdahale talebinde bulunmasıydı. Bizim yanımızda davaya müdahale talebinde bulundu çünkü şu anda Milas'ta Bodrum'da susuz çünkü bu termik santralin kullandığı soğutma suyu, Milas ve Bodrum'un kullandığı suya eşit. Hatta daha fazla. Yani iki ilçenin kullandığı sudan daha fazlasını Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen tek başlarına bu iki Termik Santrali soğutma için kullanıyor. Şu anda susuzluk kuraklık sıcak hava dalgaları Milas, Bodrum ve tüm Türkiye'nin en büyük sorunu. Dünkü duruşmada biz, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadan bu davanın sonuçlandırılamayacağını belirttik. Hukuken böyle olması gerekiyor, ancak AKP hukukunda işler böyle yürümüyor. Eğer davanın diğer tarafı Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen ise Limak İçtaş termik santrali ise AKP'li hakimler herhangi bir bilirkişi ve keşif incelemesi yapmadan davayı reddetmek için karar verebiliyorlar. Daha önce de bunu yapmışlardı. Biz yine Muğla İdare Mahkemesi'nde, arkamda gördüğünüz alanda, Işıkdere Mahallesi'nde çıkan 6000 yıllık Roma, Karya ve Bizans uygarlığı ile ilgili de dava açmıştık. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştuk ve buranın durdurulması, bu tarihi ve arkeolojik eserlerin üzerindeki kömür çalışmasının durdurulması için dava açmıştık. Ancak Muğla İdare Mahkemesi, herhangi bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapmadan, alelacele davayı reddetmişti.

"AKP'li hakimler kanunları uygulamadılar"

Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu, bana göre bağımsız yargı. Biz şu ana kadar burada 7 tane dava açtık, hepsinde haklıydık ama AKP'li hakimler kanunları uygulamadılar ve hepsini reddettiler. Zeytin Kanunu'nu uygulamıyorlar. Arkamda gördüğünüz yerde 15- 20 tane zeytin parseli vardı. Zeytinliklerin üstüne moloz döktüler, zeytinleri köklediler. Kanuna göre 3 kilometreden daha fazla yaklaşamazlar ama AKP'li hakimler Limak İçtaş'a kanunları uygulamıyorlar. AKP'li vali ve kaymakam kanunları uygulamıyor. Dün açtığımız yedinci davanın duruşması görüldü. Duruşmada da söyledik: Bu davayı da reddedeceğinizi biliyoruz, yeni bir dava daha açacağız dedik. Biz açtığımız bu davalarla halkın haklı, meşru ve anayasal direnişinin yükselmesini ve kanunları uygulamayan hakimlerin, savcıların, valilerin ve kaymakamların listesini çıkarmak için açıyoruz. Gelecekte bu kanunları uygulamayan hakimler, savcılar, valiler ve kaymakamlar kamu görevini kötüye kullanmaktan yargılanacaklar ve görevden atılacaklar. İşte biz daha önce açtığımız ve kaybettiğimiz 6 davanın üzerine açtığımız bu 7. dava ile orman izninin süresinin uzatılmasının iptali davasını bir kez daha tarihe not düştük ve gelecekte yargılanacak, görevden çıkarılacak hakim, kaymakam ve valilerin listesinin altını bir kez daha çizdik."