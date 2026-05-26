Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş\'tan bayram öncesi esnaf ziyareti

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Başkan Ulutaş, esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Ulutaş, bu tür günlerin toplumsal kaynaşma açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Ulutaş, Kurban Bayramı'nın Akçadağ'a, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - MALATYA