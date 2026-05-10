Başkan Ulutaş, Anneler Günü’nde Annelerle Buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda annelerle bir araya geldi.

Akçadağ Belediyesi tarafından Sultansuyu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Ulutaş, Anneler Günü vesilesiyle kıymetli annelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Annelerin sevgi, emek ve fedakarlıklarıyla toplumun temelini oluşturduğunu belirten Ulutaş, "Hayatımıza sevgisiyle yön veren, fedakarlıklarıyla geleceğimizi inşa eden tüm annelerimizin bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum" dedi.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Ulutaş, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk diledi. - MALATYA