DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulundu. Uzan, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, kan bağışına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışında bulundu. Kan bağışının hayat kurtaran önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirten Kaymakam Uzan, vatandaşlara düzenli kan bağışında bulunmaları yönünde çağrı yaptı. Bir ünite kanın birden fazla insanın hayatına dokunabileceğine dikkat çekilen açıklamada, kan bağışının toplumsal dayanışma açısından taşıdığı önem vurgulandı.