DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindeki heyetle Yeşilköy köyünde incelemelerde bulundu vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, beraberindeki heyetle birlikte Yeşilköy köyünü ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş, İl Genel Meclis Üyeleri Necmi Işık ve Burhan Ustabaş, Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emine Gürbüdak ile Özel İdare Şantiye Şefi Mert Şahin katıldı. Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Uzan, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzan, köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.